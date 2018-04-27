1 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
62,73
75,76

В Алтайском крае продолжают закрывать торговые центры

 27 апреля, 23:42
подходящие темы
В Алтайском крае продолжают закрывать торговые центры
фото с сайта pixabay.com

Первым удар на себя принял ТЦ «Воскресенье» в Бийске, он прекратил работать две недели назад, однако утром 27 апреля его вновь открыли. В этот же день в регионе закрыли ТОЦ «Гулливер», он находится прямо в центре Барнаула на проспекте Красноармейском, сообщает «Катунь 24».

Информация, что ТОЦ будет закрыт, появилась 26 апреля, однако, по словам сразу нескольких арендаторов, им об этом ничего не сказали. Подробности люди узнали в социальных сетях и в спешном порядке ночью стали вывозить свое имущество из офисов. Утром, как и предполагалось, «Гулливер» был закрыт.

Несколькими днями ранее стало известно о закрытии еще одного торгового центра в Барнауле. На этот раз была приостановлена деятельность торгового центра «Район». Во всех указанных комплексах были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствии букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория“ по Алтайскому краю», уточнили в прокуратуре. По мнению экспертов, выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.

Отметим, что прокуратура провела проверку и требовала закрыть 4 торговых центра в Алтайском крае, три из них, как уже известно были закрыты. Будет ли закрыт последний из этого списка барнаульский ТЦ «Первомайский», пока неизвестно, но это может произойти совсем скоро. Материалы прокуратуры с требованием приостановить работу торгового центра находятся в суде. Заседание по этому поводу назначено на 8 мая, рассказали altapress.ru в пресс-службе Центрального районного суда.

Требование прокуратуры о закрытии ТОЦ «Гулливер» суд рассмотрит 4 мая. Оба дела находятся у судьи Ирины Корольковой.

Напомним, в барнаульском ТЦ «Гулливер» была ночная эвакуация и арендаторы были вынуждены срочно вывозить своё имущество.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 3 апреля, 16:28 • статья

От подвала до крыши

В регионах страны идут масштабные проверки торговых центров. Ревизоры исследуют здания с подвала до крыш и внимательно изучают документы. Сиб.фм проследил за ходом одной из проверок. Подробности в материале нашего корреспондента.
 2.10.2015, 12:53 • репортаж

Это конец, товарищи

Гусинобродская барахолка прекратила работу 1 октября, а покупателей перестали пускать на рынок. Торговцам дали 20 дней на то, чтобы «в добровольном порядке» съехать вместе со своим имуществом.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.