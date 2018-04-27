В Алтайском крае продолжают закрывать торговые центры

Первым удар на себя принял ТЦ «Воскресенье» в Бийске, он прекратил работать две недели назад, однако утром 27 апреля его вновь открыли. В этот же день в регионе закрыли ТОЦ «Гулливер», он находится прямо в центре Барнаула на проспекте Красноармейском, сообщает «Катунь 24».

Информация, что ТОЦ будет закрыт, появилась 26 апреля, однако, по словам сразу нескольких арендаторов, им об этом ничего не сказали. Подробности люди узнали в социальных сетях и в спешном порядке ночью стали вывозить свое имущество из офисов. Утром, как и предполагалось, «Гулливер» был закрыт.

Несколькими днями ранее стало известно о закрытии еще одного торгового центра в Барнауле. На этот раз была приостановлена деятельность торгового центра «Район». Во всех указанных комплексах были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствии букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория“ по Алтайскому краю», уточнили в прокуратуре. По мнению экспертов, выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.

Отметим, что прокуратура провела проверку и требовала закрыть 4 торговых центра в Алтайском крае, три из них, как уже известно были закрыты. Будет ли закрыт последний из этого списка барнаульский ТЦ «Первомайский», пока неизвестно, но это может произойти совсем скоро. Материалы прокуратуры с требованием приостановить работу торгового центра находятся в суде. Заседание по этому поводу назначено на 8 мая, рассказали altapress.ru в пресс-службе Центрального районного суда.

Требование прокуратуры о закрытии ТОЦ «Гулливер» суд рассмотрит 4 мая. Оба дела находятся у судьи Ирины Корольковой.

Напомним, в барнаульском ТЦ «Гулливер» была ночная эвакуация и арендаторы были вынуждены срочно вывозить своё имущество.