В барнаульском ТЦ «Гулливер» происходит ночная эвакуация
27 апреля, 03:10
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Арендаторы, все до единого, срочно вывозят своё имущество.
«Катунь 24» выяснила, что на данный момент в торговом центре «Гулливер» идет ночная эвакуация. В 7.00 здание опечатают по решению суда. Причиной является несоответствие пожарной сигнализации действующим нормам.
Проблема состоит в том, что многие арендаторы узнали о закрытии из социальных сетей либо из соседних офисов. О том, что ТЦ прекращает работу, сообщили лишь единицам.
Все арендаторы жалуются на невыполнение обязательств самого торгового центра. По их словам, «Гулливер» ведёт очень жесткую политику: наказывает за минимальные просрочки оплаты, отключает электричество.
Напомним, что в апреле арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным.