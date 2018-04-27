6 баллов
+9 °C
Курс ЦБ:
62,6
76,18

Анжелика Варум убрала песню «Зимняя вишня» из своего репертуара

 27 апреля, 11:33
подходящие темы
Анжелика Варум убрала песню «Зимняя вишня» из своего репертуара
фото из группы «Анжелика Варум / Official Fan Group» в соцсети «ВКонтакте»

Из-за печальной ассоциации с кемеровской трагедией звезда эстрады Анжелика Варум отказалась от исполнения своего шлягера.

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Анжелика Варум убрала из своего репертуара хит с аналогичным названием.

Муж певицы, музыкант и композитор Леонид Агутин рассказал РИА новостям, что возвращение в репертуар Анжелики песни «Зимняя вишня» не представляется возможным. Он предположил, что, возможно, она снова начнёт исполнять этот хит, когда он перестанет ассоциироваться с трагедией в Кемерово.

Также Агутин сказал, что о принятии этого решения Анжелика Варум не стала с ним советоваться.

«Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль», — ответил исполнитель.

Напомним, 26 апреля арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного Сергея Генина признали законным.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 13:00 • репортаж

Фестиваль скорбит

В связи с днями траура изменена программа проходящего сейчас в Новосибирске Транссибирского Арт-фестиваля — вместо джаза в зале Каца прозвучала мемориальная музыка.
 22 марта, 13:34 • интервью

Рэп на телесном поле

Хореограф спектакля Sociopath Александр Андрияшкин и актёр театра «Старый дом» Анатолий Григорьев рассказывают о больших возможностях труппы маленького театра, новых точках на карте и о том, как хореограф добился того, что в постановке не будет танцев.

Рыженькая тян в российском прокате

 16 марта, 16:38 • колонка
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.