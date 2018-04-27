Анжелика Варум убрала песню «Зимняя вишня» из своего репертуара

Из-за печальной ассоциации с кемеровской трагедией звезда эстрады Анжелика Варум отказалась от исполнения своего шлягера.

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Анжелика Варум убрала из своего репертуара хит с аналогичным названием.

Муж певицы, музыкант и композитор Леонид Агутин рассказал РИА новостям, что возвращение в репертуар Анжелики песни «Зимняя вишня» не представляется возможным. Он предположил, что, возможно, она снова начнёт исполнять этот хит, когда он перестанет ассоциироваться с трагедией в Кемерово.

Также Агутин сказал, что о принятии этого решения Анжелика Варум не стала с ним советоваться.

«Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль», — ответил исполнитель.

Напомним, 26 апреля арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного Сергея Генина признали законным.