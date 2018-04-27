Вертолёт чуть не упал в Алтайском крае

26 апреля возле села Видоново Залесовского района Алтайского края из-за неполадок с двигателем пришлось приземлиться вертолёту МИ-8.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, в салоне вертолёта в этот момент находилось пять пассажиров и три лётчика. Никто не пострадал.



Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ЧП.



Напомним, в апреле в Хабаровске рухнул вертолёт точно такой же марки.