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Вертолёт чуть не упал в Алтайском крае

 27 апреля, 06:30
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Вертолёт чуть не упал в Алтайском крае
фото с сайта западно-сибирского следственного управления на транспорте

26 апреля возле села Видоново Залесовского района Алтайского края из-за неполадок с двигателем пришлось приземлиться вертолёту МИ-8.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, в салоне вертолёта в этот момент находилось пять пассажиров и три лётчика. Никто не пострадал.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ЧП.

Напомним, в апреле в Хабаровске рухнул вертолёт точно такой же марки.

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