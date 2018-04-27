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Владимир Путин ждёт полноценного развития в военной промышленности

 27 апреля, 02:31
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Владимир Путин ждёт полноценного развития в военной промышленности
pixabay.com

Президент РФ считает, что России необходим технологический прорыв в области вооружений.

Как сообщают «Известия», в этот четверг президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением на XI съезде Российского союза ректоров. По словам главы государства, Россия «безнадёжно отстанет» от других стран, если не совершит технологический прорыв в военной структуре.

«Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадёжно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжёлые последствия будут», — подчеркнул президент.

Лидер России выразил глубокую уверенность в том, что учёные всей страны быстро справятся с задачей перевооружения, если начнут шире мыслить.

«Да, факторов неопределённости становится все больше и больше, но это не должно нас пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна», — добавил он.

Напомним, что в апреле экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» уничтожили условного противника в НСО.

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