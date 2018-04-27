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Водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком в Новосибирске

 27 апреля, 10:10
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Водитель иномарки погиб после столкновения с грузовиком в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Серьёзная авария произошла на Новосибирской дороге: водитель «Хонды» на полной скорости въехал в самогруз, в итоге иномарка разлетелась на куски.

ДТП произошло ночью 26 апреля в Дзержинском районе Новосибирска, о нём сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». «Хонда» ехала со стороны улицы Есенина в сторону Гусинобродского шоссе. Неизвестно, что случилось с водителем, но, по какой-то причине, на полной скорости его авто врезалось в припаркованный самогруз «Ниссан». К счастью, во второй машине никого не было в момент столкновения.

От серьёзного удара у «Хонды» оторвалась крыша, а руль отлетел на 30 метров от места происшествия. Иномарка практически полностью разрушена.

«В универсале находилось два человека. Водитель погиб на месте. Он вывалился из машины прямо на трамвайные пути, пассажирка получила сотрясение, ссадины, сейчас решается вопрос о её госпитализации. По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В каком состоянии находился водитель, станет известно только после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в паблике.

Напомним, 14 апреля ДТП со смертельным исходом на автодороге под Новосибирском.

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