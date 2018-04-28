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2019 год в России будет годом театра

 28 апреля, 23:54
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2019 год в России будет годом театра

Президентом России подписан указ о проведении в стране Года театра.

Как сообщают «Известия», год театра будет проведён в 2019 году. По указанию президента правительство России должно собрать организационный комитет для решения этого вопроса. Помимо этого глава государства поручил разработать и утвердить список мероприятий.

В силу документ вступил с момента подписания. Основная его суть — дальнейшее развитие театрального искусства в России. Органы власти обязаны провести подобные меропрития в регионах.

До этого, в субботу, Владимир Путин встречался с председателем Союза театральных деятелей РФ и художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным, где поддержал предложение объявить 2019 год Годом театра.

Напомним, что в Владимир Кехман стал мошенником в Великобритании

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