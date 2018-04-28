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Автопробег по Новосибирской области пройдёт в память о погибших в ВОВ

 28 апреля, 13:45
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Автопробег по Новосибирской области пройдёт в память о погибших в ВОВ
фото с сайта pixabay.com

Военнослужащие, Росгвардия, участники военно-патриотических клубов и городской мотоклуб посетят памятные места Новосибирской области и возложат цветы к мемориалам.

1 мая в 11:00 от памятника войнам-сибирякам по адресу Фрунзе, 10 в Новосибирске отправится автопробег «Вахта пяти. Сыны Великой Победы». В его рамках военнослужащие, сотрудники и ветераны Сибирского округа Росгвардии вместе с участниками военно-патриотических клубов и городского мотоклуба проедут по памятным местам региона и возложат цветы к мемориальным комплексам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Автопробег пройдёт маршрут длиной в 460 километров: Новосибирск — село Репьево — рабочий посёлок Горный — Тогучин — рабочий посёлок Маслянино — Черепаново — Новосибирск. Из мегаполиса стартуют 62 человека на 15 машинах, но в пути к ним будут присоединяться люди из других населённых пунктов. Всего в акции примут участие более 200 человек.

«Также во время мероприятия будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, школьные линейки у Монументов Славы, возложение цветов, посещение могилы Героя России рядового Николая Ситникова и встреча с родителями героя, соревнования по мотокроссу», — сообщила пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

Завершится акция 3 мая в 18:00 на площади у Монумента славы в Новосибирске. Там же пройдёт и подведение итогов автопробега, награждение участников и возложение цветов к Вечному огню.

Напомним, в апреле стало известно, что на покраску техники для парада Победы израсходуют тонну краски.

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