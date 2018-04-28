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Достроить все дома обманутых дольщиков поручило правительство НСО

 28 апреля, 10:07
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Достроить все дома обманутых дольщиков поручило правительство НСО
фото с сайта nso.ru

Всего до 2020 года введут в строй 43 дома обманутых дольщиков в Новосибирской области, до конца 2018 завершат строительство десяти из них.

Врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт и его заместитель Алексей Колмаков рассказали на конференции о работе по завершению объектов долевого строительства в регионе. На данный момент ведётся работа по завершению десяти таких зданий. Всего ввести в строй планируется 43 дома, возводящихся с привлечением средств людей, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, запланировано до 2020 года.

Как подчеркнул Иван Шмидт, в регионе действует ряд механизмов, направленных на завершение строительства проблемных объектов и решение вопроса с обманутыми дольщиками. Так, применяется понижение коэффициента к арендной плате земельного участка, предоставляются субсидии на оплату договоров технологического подключения, компенсируются затраты людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов.

Также были приняты меры по усилению контроля в области долевого строительства, основанные на комплексном подходе органов государственной власти региона и правоохранительных органов.

«Работа по объектам незавершённого строительства с участием средств граждан, включённых в реестр дольщиков, ведётся министерством в ручном режиме, реестр дольщиков обновляется ежемесячно. По состоянию на начало апреля в Новосибирской области в реестр дольщиков внесено более 1 230 человек, 43 дома официально признано объектами долевого строительства. Одним из важных направлений считаем усиление работы по восстановлению прав граждан, заключивших договора на строительство и не включенных в реестр обманутых дольщиков», — сказал Иван Шмидт.

Напомним, в феврале стало известно, что директору новосибирского «Неограда» грозит до 10 лет колонии за обман дольщиков.

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