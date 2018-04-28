То в жар, то в дождь: неоднозначная погода ожидает новосибирцев на выходных

Жителям Новосибирска стоит поторопиться жарить шашлыки: тёплая погода продержится в последние два дня апреля, а 1 мая уже будет лить дождь.

Западно-Сибирский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие праздничные выходные. К счастью, расчехлять пуховики не понадобиться — в ход пойдут солнечные очки и зонт.

29 апреля в Новосибирске будет дуть тёплый южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, ночью ожидается +2...+4, днём +14...+16 градусов. 30 числа ветер уже приобретёт более прохладные оттенки — юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15. Ночью температура составит +5...+7, днём +15...+19 градусов.

«1 мая будет небольшой дождь, температура ночью +6...+8 градусов, а днём +12...+14. Будут похолодания в течение дня», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова

Напомним, с 26 апреля в Новосибирской области гостили ясные дни.