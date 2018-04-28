Художница из Санкт-Петербурга разрушила проклятие новосибирского комикса о кастрации котов

В паблике «Злые зоозащитники. David Sheridan» опубликовали новый комикс. Идея истории о хозяине, который боролся за то, чтобы домашний кот остался некастрированным, появилась давно, но никак не могла получить воплощения.

«Один комикс у нас заслужил звание проклятого. Сама идея возникла примерно тогда же, что и первые комиксы - про Муркиных котят и Везунчика. Но превратить наброски в полноценные картинки всё никак никто не мог добраться. Кто ни начинал, всякий раз накрывали какие-нибудь претические технины», - говорится в предисловии к комиксу.

Взять ситуацию под контроль и оформить историю о Барсике, которого всё-таки кастрировали, доказав преимущества процедуры, смогла художница из Санкт-Петербурга Вита Нова, автор многих других комиксов «Злых зоозащитников».

Напомним, в ноябре 2017 года «Злые зоозащитники» начали выпускать комиксы об особенностях приобретения породистых кошек.

