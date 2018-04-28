Новосибирская АЗС превратилась в гоночный пит-стоп

АЗС «Гаспромнефть» в Центральном районе Новосибирска превратилась в настоящий гоночный пит-стоп с горячими грид-гёрлз.

Заезжающие на АЗС «Газпромнефть» по адресу улица Фрунзе, 122 автомобилисты с удивлением наблюдали необычную картину: красивые девушки в гоночных комбинезонах протирали фары и заправляли машины.

Вовремя включенное радио и хорошая реакция — всё, что было нужно новосибирцам ради полного бака бензина и радушной встречи грид-гёрлз (девушки, которые перед гонкой выводят пилотов на старт — прим. Сиб.фм). Полный бак бензина G-Drive дарили первым трём водителям, приехавшим на заправку в обозначенное время и назвавшим кодовое слово.

Раньше всех приехала на пит-стоп молодая пара — именно в этот день они выбирали обручальные кольца для предстоящей свадьбы. Влюблённые услышали голос ведущего на любимой радиоволне и отправились на заправку попытать счастье.

«Это мой первый выигрыш. Никогда ничего не выигрывала, а тут очень кстати включила любимое радио. Ведущий назвал кодовое слово и адрес заправки — той самой, куда мы держали путь. Дело оставалось за малым — рассчитать время и оказаться у колонки раньше других», — рассказала невеста Елизавета.

С отставанием в доли секунды вслед за влюблёнными приехала молодая мама Мария.

«Мой выигрыш очень кстати. Завтра всей семьёй едем на Алтай, поэтому полный бак G-Drive 100 нам совсем не помешает. Заодно испытаем на деле высокооктановое топливо, о котором так много слышали, но ещё не тестировали на своем автомобиле», — поделилась Мария.

Третьим счастливчиком пит-стопа оказалась опытная автовладелица Алевтина.

«Моя работа проходит за рулём. Скажу честно, ехала сюда, чтобы выиграть — привыкла добиваться своего. Надеюсь, и путевка в Ле-Ман достанется мне», — уверенно заявила женщина.

Гоночный пит-стоп заработал на заправке «Газпромнефти» в преддверии большого события этого сезона — гонки «24 часа Ле-Мана», которая пройдет во Франции в июне. Легендарный марафон на выносливость длится ровно сутки и славится своей сложностью и непредсказуемостью — поэтому ежегодно посмотреть на него съезжаются около 300 тысяч зрителей. В этом году среди них окажутся пять клиентов «Газпромнефти», которым повезет выиграть в акции «Рвани «Ле-Ман».

Для того, чтобы выиграть поездку на гоночный уикенд во Францию, нужно заправляться топливом G-Drive и до 20 мая регистрировать чеки на сайте gpn-promo.ru. Пятеро победителей акции смогут болеть за российскую команду G-Drive Racing из самой гущи событий. Надеемся, в числе победителей будут и сибиряки.