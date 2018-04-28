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«Суть времени» в Новосибирске требует убрать Солженицына из школьной программы

 28 апреля, 07:00
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«Суть времени» в Новосибирске требует убрать Солженицына из школьной программы
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске пройдёт массовый пикет, выражающий протест установке памятника известного русского писателя, а также изучение его произведений в школах.

28 апреля в Новосибирске в сквере на улице Орджоникидзе, 18 с 12:00 до 14:00 пройдет акция протеста, согласованная администрацией города. Её цель: остановить продвижение бренда «Солженицын» в России.

«Имя этого ярого антисоветчика и мифотворца сегодня звучит на школьных уроках литературы и с экранов ТВ, открываются посвящённые Солженицыну музеи и выставки, проводятся конкурсы и викторины, в его честь устанавливаются памятники, его именем называют улицы. К столетнему юбилею Солженицына в 2015 году был разработан План, включивший в себя целый ряд мероприятий, посвященных жизни и деятельности Солженицына. В том числе — и установку памятника Солженицыну в Москве, уже „отмеченную“ протестными пикетами москвичей возле Минкульта, Мосгордумы, мэрии Москвы и Дома русского зарубежья имени Солженицына», — сообщила пресс-служба «Сути времени».

Они, от лица граждан России, требуют:

— Отменить «План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына».

— Исключить из обязательной школьной программы изучение произведения «Архипелаг ГУЛАГ» (и других произведений Солженицына).

— Отказаться от установки памятника А.И. Солженицыну на Таганке.

Напомним, в апреле мэрия Новосибирска согласовала монстрацию.

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