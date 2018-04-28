Кемеровский пожарный, арестованный на два месяца за то, что якобы спасал вещи из гардероба горевшей «Зимней вишни» вместо людей, обратился из СИЗО к семье и всем, кто его поддержал.

Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин оказался с следственном изоляторе после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Пожарные расчёты под его руководством прибыли на место происшествия не первыми и объяснили причины, по которым не смогли спасти посетителей горящего здания. Однако Генина задержали. Адвокаты потерпевших заявили, что огнеборцы первым делом принялись спасать не людей, а вещи из гардероба.

Кемеровский областной суд отклонил апелляцию Генина, признав его арест законным. Руководство регионального управления МЧС, пожарное сообщество, близкие и многие-многие жители России выступили на стороне Сергея.

Генин передал из СИЗО письмо, в котором поблагодарил всех, кто его поддержал, и выразил надежду на позитивный исход следствия. Сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области опубликовали его на официальном сайте ведомства.

«Считаем своим долгом проинформировать общественность о содержании письма, которое Сергей Генин передал из места содержания его под стражей. Общее содержание послания оптимистично. Чтобы не оказывать давления на следствие и, главное, не навредить самому Сергею, обнародуем письмо отдельными, наиболее важными цитатами, сохраняя орфографию», — написали в предисловии к письму сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС.

Письмо Сергея Генина (орфография и пунктуация сохранены):

«Привет всем!!! Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность. Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так всё нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть.

У меня, в принципе, всё нормально, соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально... Сейчас вроде моё самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят.

Мы делали всё, что смогли и больше!

Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться или ещё как, но, слава богу, у меня не хватило на это мозга. Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали всё, что от нас зависело и не зависело!!! Мы, всё равно, молодцы!!!

Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу...

Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо.

И ещё хочу вам сказать — берегите жён. Это наш тыл, офигенный тыл.

Ещё раз огромное Вам спасибо за поддержку. Берегите себя, мы нужны стране, если не мы, то кто будет спасать людей и тушить пожары?.. В общем, сухих вам рукавов.

Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены. Бог с нами, не забывайте об этом... Надеюсь на скорую встречу со всеми».

Напомним, 26 апреля Кемеовский областной суд признал арест Сергея Генина законным.

