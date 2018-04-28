Открытие Чемпионата мира по футболу покажут на новосибирской набережной

Новосибирцы, возможно, смогут посмотреть также трансляцию футбольных матчей с участием российских команд, сидя на Михайловской набережной.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, организовать фан-зону на Михайловской набережной не получится: для этого нужно 100 млн рублей, а в городском бюджете деньги на такие цели не предусмотрены. Однако, там жители столицы Сибири смогут посмотреть трансляцию открытия Чемпионата мира по футболу, а также несколько матчей с российскими командами. Для этого на набережной обустроят сидячие места.

Мэр подчеркнул, что все небольшие недочёты на набережной исправит подрядчик по гарантийным обязательствам, а ремонтные работы не помешают началу футбольного чемпионата.

«Работы должны быть увязаны со строительством надземного пешеходного перехода через улицу Большевистскую, оно тоже должно быть закончено, чтобы не создавать неудобства. Мы будем следить за тем, чтобы составленный график работ на набережной чётко выполнялся», — рассказал Анатолий Локоть.

Также в этом году прогулочную часть набережной продлят на 700 метров — до отеля «Ривер Парк».

Напомним, в апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии принять меры по обеспечению безопасности для публичного просмотра футбольных матчей на Михайловской набережной.