Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.

Конфликт произошёл около 12 часов дня сегодня, 28 апреля, в автобусе № 43. Видео поделился один из пассажиров в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Две пьяные женщины прогнали с места парня, который не мог уступить им место — по словам из аудиозаписи, ему физически тяжело это было сделать, возможно, из-за какой-то болезни.

«Но женщины не успокоились, одна из них начала материться на весь салон, не обращая внимания на замечание кондуктора и угрозы вызвать полицию. В итоге кондуктор не выдержала, и, подняв устроившую дебош с места, с помощью подоспевшего пассажира, выпроводила её из автобуса», — сообщили в паблике.

Её приятельницу также выгнали из общественного транспорта.

Напомним, в марте пассажир подшофе обматерил полицейского в новосибирском аэропорту Толмачёво.