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По настоянию общественников в новосибирской детской больнице ловят крыс

 28 апреля, 13:37
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По настоянию общественников в новосибирской детской больнице ловят крыс
фото с сайта pixabay.com

В марте родители одного из пациентов детской городской клинической больницы № 3 заметили во дворе учреждения крысу; скорость, с которой администрация больницы и Роспотребнадзор изгнали грызунов, приятно удивила общественников.

Активист общественной организации «Гражданский патруль» Алексей Носов, придя навестить сына в больницу, был неприятно удивлён, когда увидел на пороге медучреждения крысёнка.

Недолго думая, общественник направил жалобы в региональный Минздрав и Роспотребнадзор. Появление грызунов в больнице Носов связал с неправильно организованной работой пищеблока. Ведомства отреагировали в максимально краткие сроки — обследовали территорию, потравили крыс и отчитались о проделанной работе.

«При обследовании помещений и прилегающей территории по оценке дератизационных мероприятий, которые проводятся в клинике регулярно, следы жизнедеятельности грызунов не обнаружены», — сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Самойлова отметила, что наряду с решительными действиями, сотрудники ведомства провели и профилактику, в том числе установили мелкоячеистую сетку на все продухи чердаков и подвалов, чтобы грызуны не вернулись.

Напомним, крысёныша в детской больнице Новосибирска Алексей Носов встретил 22 марта.

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