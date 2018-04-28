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Путин призвал парламентариев уделять особое внимание значимости Конституции

 28 апреля, 03:18
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Путин призвал парламентариев уделять особое внимание значимости Конституции
фото с сайта pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев на встречах с гражданами уделять особое внимание значимости Конституции РФ, ее ключевых норм и положений, сообщает ТАСС.

«В нашей Конституции заложен правовой каркас именно для сильной, ответственной и авторитетной законодательной власти, и очевидно, что есть большой потенциал для повышения эффективности и качества законотворческой работы», — заявил Путин на встрече с Советом законодателей.

Напомним, Президент России встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва и анонсировал второй набор.

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