Путин призвал парламентариев уделять особое внимание значимости Конституции
28 апреля, 03:18
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Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев на встречах с гражданами уделять особое внимание значимости Конституции РФ, ее ключевых норм и положений, сообщает ТАСС.
«В нашей Конституции заложен правовой каркас именно для сильной, ответственной и авторитетной законодательной власти, и очевидно, что есть большой потенциал для повышения эффективности и качества законотворческой работы», — заявил Путин на встрече с Советом законодателей.
Напомним, Президент России встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва и анонсировал второй набор.