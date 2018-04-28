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Роскомнадзор «амнистировал» иностранные подсети

 28 апреля, 22:23
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Роскомнадзор «амнистировал» иностранные подсети
фото с сайта pixabay.com.

В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам, сообщают в пресс-службе ведомства.

При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.

РКН предупреждает, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен.Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров.

Напомним, что накануне, 27 апреля о сайтаз и сервисах, которые Роскомнадзор заблокировал вместе с Telegram говорил пресс-секретарь президента РФ владимира Путина дмитрий Песков.

Как сообщал Сиб.фм, Песков заявил, что блокировка Telegram не должна вредить сторонним сервисам и ресурсам.

Пресс-секретарь президента также признал, что ограничить доступ к мессенджеру в России оказалось сложнее, чем предполагалось. При этом Песков подчеркнул, что это не отменяет необходимости исполнить решение суда.

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