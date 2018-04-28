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Россия с 1 мая разрешает поставки помидоров всем турецким производителям

 28 апреля, 04:05
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Россия с 1 мая разрешает поставки помидоров всем турецким производителям
фото с сайта pixabay.com

Россия с 1 мая разрешает поставки помидоров всем турецким производителям, а не только тем, которые были в списке одобренных ранее экспортеров, сообщает ТАСС, ссылаясь на Россельхознадзор.

До этого поставки помидоров в Россию из Турции были разрешены 20 предприятиям.

Напомним, ранее инспекторы новосибирского Россельхознадзора задержали 60 тонн казахстанского репчатого лука без маркировки.

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