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Спасатели вызволили мальчика из металлического кольца в Новосибирске

 28 апреля, 12:42
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Спасатели вызволили мальчика из металлического кольца в Новосибирске
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Прочную втулку для сантехнических работ надел на свой палец семилетний житель Новосибирска, но снять так и не смог — пришлось звать на помощь профессионалов.

Звонок поступил к оперативному дежурному новосибирской службы МАСС в 17:46 27 апреля. Родители просили снять с пальца правой руки семилетнего сына металлическую втулку для механических работ. Экипаж спасателей выехал по указанному адресу в Кировский район.

«Толстую и прочную металлическую втулку для сантехнических работ, спасателям пришлось перепиливать вручную с соблюдением всех мер безопасности руки ребёнка. Вся работа заняла около 40 минут», — сообщила пресс-служба МАСС в соцсети «ВКонтакте».

После того, как железные оковы были сняты с пальца, спасатели осмотрели руку мальчика. В медицинской помощи он не нуждается. Опасную игрушку же передали родителям.

Напомним, в январе новосибирские спасатели освободили девочку из заточения в солонке.

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