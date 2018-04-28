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«Связной» и «Евросеть» объединят

 28 апреля, 23:04
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«Связной» и «Евросеть» объединят
фото с сайта pixabay.com.

ПАО «МегаФон», владеющее 100% акций группы компаний «Евросеть», и группа SLV, контролирующий акционер группы компаний «Связной» подписали соглашение об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть», говорится в пресс-релизе компании, сообщает «Финам».

Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, ПАО «МегаФон» приобретает миноритарную долю. В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания «МегаФона» Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы Связной.

В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая. Объединенная компания будет управлять розничной сетью в сегменте высоких технологий в количестве более 5 тысяч собственных магазинов. В настоящее время крупнейшая розничная сеть в России в сегменте высоких технологий работает под брендом МТС — 5700 салонов.

«Мультибрендовые сети — стратегически важный канал дистрибуции для „МегаФона“. Мы считаем, что объединение с успешной розничной сетью, с сильным брендом позволит нам лучше понимать потребности пользователей, а также повысить качество обслуживания. Мы рады сотрудничеству с партнером Группой SLV и уверены, что „МегаФон“ выиграет от работы с опытной и профессиональной командой, которая будет управлять объединенной розницей. Мы также считаем, что объединение Евросети и Связного — это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке», — отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор ПАО «МегаФон».

«Мы видим огромный потенциал в соединении физической розницы и онлайна. Объединенная компания — это обучающая платформа для наших клиентов, которая является важным элементом процесса цифровизации экономики. Каждый день мы рассказываем миллионам людей, как новейшие технологии способны изменить их жизнь к лучшему», — прокомментировал Олег Малис, основатель Группы SLV.

Ранее ФАС одобрила сделку по покупке «МегаФоном» «Связного», удовлетворив таким образом ходатайство структуры ПАО «МегаФон» Lefbord Investments Limited о покупке АО «Связной Логистика» и ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис».

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