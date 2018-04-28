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Учебный самолет экстренно сел после попадания птицы в двигатель

 28 апреля, 01:15
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Учебный самолет экстренно сел после попадания птицы в двигатель
фото с сайта pixabay.com

Учебный самолет Л-39 совершил аварийную посадку в Адыгее после попадания птицы в двигатель. Посадку совершил летчик-курсант Краснодарского военного авиаучилища, пострадавших нет, сообщают «Известия» со ссылкой на департамент информации Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел после взлета на высоте 200 м, куда в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица. В результате произошло повреждение силовой установки.

«В условиях ограниченного времени летчик-курсант 4 курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси», — говорится в сообщении.

Успешно выполнив посадку, летчик доложил о принятом решении руководителю полета.

Напомним, 26 апреля возле села Видоново Залесовского района Алтайского края из-за неполадок с двигателем пришлось приземлиться вертолёту МИ-8.

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