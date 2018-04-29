Жительница Новосибирска Ольга Сэу разместила в разделе «Товары» соцсети «ВКонтакте» автограф Виктора Цоя. Цена за роспись символа ожидания перемен – 30 тысяч рублей.

«Автограф Виктора Цоя из личного семейного архива. Автограф стоит на оборотной стороне семейного фото», - написала Ольга Сэу в сопровождении лота.

Как рассказала продавец корреспонденту Сиб.фм, автограф Цоя получила её тётя. Она с мужем отправилась на концерт группы «Кино» в Москве, а когда Виктор Цой раздавал автографы, единственное, что оказалось у четы подходящего для росписи – семейная фотография.

Больше 20 лет фотография пролежала в семейном альбоме. Недавно реликвию решили продать, чтобы автограф попал к ценителю.

Ольга также сообщила, что нашёлся желающий купить автограф, только хотел сторговаться за 10 тысяч рублей. Ольгу такой вариант не устроил, автограф всё-таки оставил сам Виктор Цой, да ещё и на семейном фото.

Напомним, на «Авито» выставлен на продажу бронзовый бюст Владимира Ленина за полмиллиона рублей.