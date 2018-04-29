Эксперты посчитали «праворульные» авто в РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано 4,13 млн транспортных средств, имеющих правое расположение руля. Это соответствует 8,2% от общего объема автопарка страны.



Львиная доля «праворульных» машин приходится на легковые автомобили — таковых числится 3,47 млн единиц (занимают 8,2% легкового парка). В сегменте LCV данный показатель составляет 536,6 тыс. экземпляров, что эквивалентно 13,2% парка.



Среди грузовой техники лишь 3,3% автомобилей (121,8 тыс. шт.) имеют правый руль. А меньше всего транспортных средств с правым рулем насчитывается в сегменте автобусов (2,8 тыс. шт. или 0,7% парка).

Как ранее сообщал Сиб.фм, Новосибирская область попала в ТОП-10 по продажам автомобилей с пробегом.

