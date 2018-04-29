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Эксперты рассказали о трех угрозах рублю

 29 апреля, 23:03
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Эксперты рассказали о трех угрозах рублю
фото с сайта pixabay.com.

Аналитики инвестиционной компании «Финам» опубликовали прогноз курса рубля во втором квартале 2018 года.

По оценкам экспертов, до конца второго квартала, высокая цена на нефть и любые новости о разрешении проблем «Русала» и других подпавших под американские санкции компаний, принадлежащих олигархам, могут оказать положительное влияние на рубль. Однако главной угрозой может стать распространение санкций западных стран на российский госдолг. Ситуация с обменным курсом рубля до конца II квартала может развиваться по одному из трех сценариев:

«Сценарий 1 (базовый). Мы ожидаем, что в течение второго квартала, по крайней мере до разрешения вопроса с «Русалом» и санкционными олигархическими компаниями, рубль будет колебаться в рамках 61-64 руб. за доллар США и 74-77 руб. за евро.

Сценарий 2 (негативный). В случае маловероятного распространения санкций на госдолг возможно падение рубля как минимум до 65 руб. за доллар США и ниже, может быть, даже до 70 руб. за доллар США и до 80-85 руб. за евро. Но этот сценарий развития событий мы считаем наименее вероятным.

Сценарий 3 (оптимистичный). А вот в случае решения до конца второго квартала проблем с санкционными компаниями и частичного смягчения санкций США против них возможно возвращение рубля на уровень в 58-60 руб. за доллар США и в 71-73 руб. за евро. Такой сценарий представляется нам более вероятным, чем негативный, но менее вероятным, чем базовый",- говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал Сиб.фм, курс евро к рублю на торгах Московской биржи 9 апреля вырос на 3,71 % и достиг в моменте уровня в 74,03 рубля за единицу европейской валюты; в последний раз курс евро на уровне в 74 рубля был зафиксирован 4 августа 2016 года.

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