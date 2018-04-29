«Фокусник» решил сразиться с трамваем № 13 и проиграл в Новосибирске

В центре Новосибирска водитель «Форд Фокуса» врезался в легенду трамвайных путей; к счастью, никто не пострадал, и в интернете люди начали шутить по поводу случившегося.

ДТП произошло вечером 28 апреля, напротив стадиона «Спартак» со стороны улиц Мичурина и Державина. Водитель хэтчбека «Форд Фокус» влетел в 13-ый трамвай, который знаменит своими происшествиями и, по легенде, наказывает нерадивых автомобилистов. О случившимся сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«Удар пришёлся Фокусу в правую переднюю часть, от которого повредились крыло, фара и отвалился бампер. По словам очевидцев, в аварии обошлось без пострадавших», — рассказали в паблике.

Также в комментариях к посту нашёлся ещё один очевидец случившегося. Он объяснил, что, когда в трамвай «чуток» заехал «Фокус», то он начал сдавать назад и «чем-то там вытащил» за собой бампер и крыло иномарки.

Впрочем, очередное происшествие с 13-ым трамваем развеселило многих новосибирцев, который начали в комментариях активно шутить на эту тему.

«Хех, тоже мне фокусник, с 13-ым решил побадаться», — написал один из жителей города.

Напомним, в апреле легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха.