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МЧС РФ приведено в повышенную готовность

 29 апреля, 21:45
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МЧС РФ приведено в повышенную готовность
фото с сайта pixabay.com.

Министр МЧС РФ Владимир Пучков перевел подчиненных в режим повышенной готовности до 10 мая. Об этом глава ведомства заявил сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Иркутске, сообщает пресс-служба МЧС.

Пучков также потребовал активно привлекать к ответственности лесопользователей, допустивших возникновение пожаров.

«Организуйте спрос с конкретного владельца, собственника, арендатора земли, где возникла термоточка. Каждый пожар должен иметь конкретную фамилию, имя и отчество, — сказал министр. — Нужно очень энергично работать с населением. Привлекайте старост с учётом особенностей муниципальных образований»- сказал министр МЧС.

Кроме этого Пучков рекомендовал отказаться от хозяйственной деятельности в лесах после введения особого противопожарного режима.

Как сообщают в МЧС, в Иркутской области с начала пожароопасного периода зафиксированы лесные пожары на площади 362 гектаров.

В минувшие сутки, по данным Авиалесоохраны на Дальнем Востоке горело 187 тыс. гектаров леса.

Как ранее сообщал Сиб.фм, огонь выгоняет животных из Хинганского заповедника.

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