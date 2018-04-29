Новый тариф установили за парковку у вокзала Новосибирск—Главный

На улице Ленина № 67 и № 69 в Новосибирске водители смогут бесплатно постоять на парковке 15 минут — а дальше уже придётся платить до 200 рублей за сутки.

Мэрия Новосибирска установила новые тарифы парковок у Главного вокзала. Они начинают действовать с 00:00 1 мая и касаются двух адресов на улице Ленина, у зданий № 67 и № 69.

Первые 15 минут постоять водителям там можно бесплатно. Далее, от 16 до 60 минут парковки обойдутся в 20 рублей на Ленина, 67 и в 40 рублей на Ленина, 69.

Также на Ленина, 67 есть и посуточный тариф — 200 рублей за каждые 24 часа на стоянке.

«Тарифы установлены согласно расчетам, утвержденным муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска „Городской центр организации дорожного движения“», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Напомним, в апреле стало за известно, что за остановку на «вафельнице» новосибирские водители будут получать штрафы.