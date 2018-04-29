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Травников восхитился красотой Новосибирской области

 29 апреля, 13:17
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Травников восхитился красотой Новосибирской области
фото с сайта nso.ru

Врио губернатора НСО выразил сожаление, что жители мегаполиса не видят все красоты региона и поддержал развитие краеведческих маршрутов.

Впервые в формате видеоконференцсвязи с подключением всех муниципальных образований и городских округов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл расширенное заседание Совета. Оно касалось вопросов патриотического и духовно-нравственного жителей региона.

«Патриотизм — одна из важнейших ценностей в жизни каждого человека. Она олицетворяет любовь к большой и малой Родине, личную сопричастность к истории, культуре и достижениям страны», — подчеркнул Андрей Травников.

В заседании приняли участие члены регионального правительства, общественных патриотических и ветеранских организаций, представители Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, руководители муниципальных советов по патриотическому воспитанию, представители ветеранских, молодёжных и патриотических организаций, юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов. Всего в работе расширенного Совета приняли участие более 400 человек.

В ходе совета также обсудили и развитие краеведческого движения.

«Считаю, что в краеведении скрыт серьёзный потенциал. Я много езжу по территории Новосибирской области и иногда сожалею, что многие жители столицы региона, мегаполиса не видят красоту нашего разнообразного края», — отметил врио губернатора.

Он поручил проработать ряд мероприятий, направленных на развитие краеведческих маршрутов по районам Новосибирской области. Так, министерство культуры региона должно организовать выездные выставки районных краеведческих музеев. Также министерству региональной политики поручено организовать презентации районов области в формате, позволяющем познакомиться большому количеству жителей Новосибирска с уникальными особенностями территорий региона.

Напомним, в апреле стало известно, что Андрей Травников наметил точки кадровых замен в правительстве.

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