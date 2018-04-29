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В Новосибирске будет Марс — Итоги недели Сиб.фм

 29 апреля, 09:09
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В Новосибирске будет Марс &mdash; Итоги недели Сиб.фм
фото предоставлено анастасией мухтаровой

Прежде чем долго отдыхать, пришлось хорошо потрудиться: пожарным, комментаторам в интернете, новосибирской супермаме и Яме на Котовского. Мы собрали самые важные события по версии Сиб.фм.

ОТ ТЕПЛА ГОРЯЧО

Понедельник, 23 апреля. В Заельцовском районе Новосибирска новое шоу, только с грустным поводом. На стройке жилмассива «Покровский» вспыхнул утеплитель. Три этажа полыхали, пока их не потушили пожарные. Работать пришлось нескольким расчётам. Жертв и пострадавших, к счастью, не было.

ШИК-МОДЕРН

Вторник, 24 апреля. Прославился ли какой-нибудь пассажир метро так, как прославилась эта девушка? На всю Сибирь прогремела модница из Новосибирска, которая проехалась в метро в модных брюках, обнаживших... половину прелестей. Что тут началось в интернете! От комментариев на тему «идёт-не идёт» до «отморозила-не отморозила». Зато сразу было видно самых смелых и дерзких — похвалили девчонку за силу «плевать на условности».

НА ЧЕТВЕРЫХ

Среда, 25 апреля. Жительница Новосибирска стала мамой-героиней за один раз. На женщину, родившую четверню, до сих пор ходят посмотреть и восхититься чиновники от здравоохранения региона. Материнский и областной семейный капиталы супермаме Марине Стекловой поможет получить социальный работник, специально приставленный к большой семье, а заместитель министра Сергей Нелюбов презентовал Стекловым ещё один сертификат — на бытовую технику.

Я НАЧИНАЮ СХОДИТЬ С УМА

Четверг, 26 апреля. Арест пожарного Сергея Генина, тушившего «Зимнюю вишню», признали законным. Все, кто знает Сергея, руководит его работой, живёт с ним в одном доме и просто следил за тем, как развивались события кемеровской трагедии, говорят, что это абсурд. Прямым текстом. Тем временем Сергей в СИЗО. Следствие продолжается. И все надеются на позитивный исход этого дела.

DEAR ELON MUSK!

Пятница, 27 апреля. Известность Ямы на Котовского в Новосибирске зашкаливает. Почувствовав себя знаменитостью — да ещё какой остроумной! — она обратилась к Илону Маску, предложив себя в качестве поверхности Марса. Символ качества ремонта новосибирских дорог в Твиттере пригласила Маска приехать в Новосибирск и воссоздать на улице Котовского поверхность красной планеты в качестве тренажёра для астронавтов. Ух, затейница!

ОКОВАМ.НЕТ

Суббота, 28 апреля. Семилетний мальчик из Кировского района Новосибирска забавы ради надел на палец сантехническую втулку. Перстень получился стильный и внушительный, но не хотел сниматься, а палец посинел. Пришлось звать на помощь профессионалов. Спасатели 40 минут вручную распиливали толстое и прочное кольцо. Руку спасли, а украшение вернули только родителям.


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