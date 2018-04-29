За остановку на «вафельнице» новосибирцы будут получать штрафы

Новые изменения в правилах дорожного движения вступили в силу, а регионы получили право наносить специальную дорожную разметку на перекрёстках.

Начиная с 28 апреля в России начали действовать новые ПДД, которые предусматривают наказание за выезд и остановку на перекрёстке с новой «вафельной» разметкой. Регионы, в том числе и Новосибирская область, теперь имеют право наносить специальную диагональную дорожную разметку на перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками, которые являются наиболее проблемными участками дорог. Об этом сообщили Известия.

«Теперь водителям запрещено выезжать на перекрёсток или любой другой участок дороги, где есть новая разметка, если нет возможности без остановки проехать „вафельницу“. Штраф за остановку на ней составит тысячу рублей», — сообщило издание.

Также появился новый дорожный знак, который предупреждает о такой разметке — «Участок перекрёстка». Он будет стоять не более чем за 30 метров до «вафельницы».

Напомним, в марте начало действовать другое новое правило ПДД: водители должны покидать машину только в специальной одежде.