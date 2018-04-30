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Андрей Травников откроет старейшую студенческую тусу в Новосибирске

 30 апреля, 16:06
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Андрей Травников откроет старейшую студенческую тусу в Новосибирске
фото с официального сайта правительства НСО.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников завтра, 1 мая, выступит с приветственным словом к участникам Маевки — традиционного студенческого фестиваля, который проводится с 1966 года. Чиновник также планирует пообщаться с участниками мероприятия, сообщает официальный сайт правительства.

Фестиваль «Маёвка» является завершающим мероприятием «Интернедели» — одной из старейших традиций Новосибирского государственного университета. Она берет свое начало с 1966 года. «Интернеделя» проходит под лозунгом «Мир в наших руках», включая в себя различные встречи, семинары, дискуссии, шествия, Интернациональный Арбат, театрализованные представления и многое другое.

В этот день внутренний двор нового корпуса НГУ становится Интернациональным Арбатом, где участники разбивают десятки палаток с флагами разных стран мира. Любой желающий может приобщиться к другой культуре, участвуя в конкурсах, за которые организаторы награждают призами — национальными сладостями, напитками и горячими блюдами. Помимо этого, представители каждой культуры привлекали посетителей танцами и яркими национальными костюмами. Параллельно на сцене иностранные студенты представляли родную страну максимально ярко — песнями, танцами и стихами.

Вечером на сцене в рамках традиционного рок-концерта выступят музыкальные группы Other Noises и Xpipes. Хедлайнер концерта — группа Louna. По традиции завершающим мероприятием молодежного фестиваля «Интернеделя 2018» станет большой костер.

Традиционно в фестивале «Маёвка» принимают участие порядка 10 тысяч человек — молодежи из разных регионов России, говорится в сообщении официального сайта региона.

Напомним, что 28 апреля Андрей Травников восхитился красотами Новосибирской области и поручил развивать краеведческие маршруты.

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