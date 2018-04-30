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Большинство жителей Новосибирска продают джаз на виниловых пластинках

 30 апреля, 10:00
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Большинство жителей Новосибирска продают джаз на виниловых пластинках
фото с сайта pixabay.com

Исследование сервиса объявлений «Юлы» выяснило, на каких носителях новосибирские пользователи чаще всего предлагают купить джаз.

Сегодня, 30 мая, во всём мире отмечают Международный день джаза. В честь этого «Юла» проанализировала спрос и предложение на записи этой музыки в Новосибирске.

В 2018 году жители столицы Сибири чаще всего продавали джаз на виниловых пластинках — на них пришлось чуть меньше половины объявлений. Средняя их стоимость на «Юле» составила 813 рублей. Это на 40 % ниже цены по России, 1 370 рублей.

На втором месте оказались CD-диски — 41 % и 874 рубля за штуку. Замыкают рейтинг аудиокассеты и DVD — за 477 и 514 рублей соответственно.

«Дороже всего пластинки с джазовой музыкой продавали в Москве — в среднем по 3 500 рублей, а дешевле всего они обошлись жителям Казани — 180 рублей за штуку. Больше всего джазовых пластинок продали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. А вот меньше всего меломанов оказалось в Воронеже, Волгограде, Сочи и Саратове», — сообщила пресс-служба «Юлы».

Напомним, в апреле «Юла» выяснила, что жители Новосибирска предпочитают играть на Xbox 360.

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