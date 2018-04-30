Большинство жителей Новосибирска продают джаз на виниловых пластинках

Исследование сервиса объявлений «Юлы» выяснило, на каких носителях новосибирские пользователи чаще всего предлагают купить джаз.

Сегодня, 30 мая, во всём мире отмечают Международный день джаза. В честь этого «Юла» проанализировала спрос и предложение на записи этой музыки в Новосибирске.

В 2018 году жители столицы Сибири чаще всего продавали джаз на виниловых пластинках — на них пришлось чуть меньше половины объявлений. Средняя их стоимость на «Юле» составила 813 рублей. Это на 40 % ниже цены по России, 1 370 рублей.

На втором месте оказались CD-диски — 41 % и 874 рубля за штуку. Замыкают рейтинг аудиокассеты и DVD — за 477 и 514 рублей соответственно.

«Дороже всего пластинки с джазовой музыкой продавали в Москве — в среднем по 3 500 рублей, а дешевле всего они обошлись жителям Казани — 180 рублей за штуку. Больше всего джазовых пластинок продали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. А вот меньше всего меломанов оказалось в Воронеже, Волгограде, Сочи и Саратове», — сообщила пресс-служба «Юлы».

Напомним, в апреле «Юла» выяснила, что жители Новосибирска предпочитают играть на Xbox 360.