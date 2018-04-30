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На дне Финского залива нашли затонувшую советскую подлодку

 30 апреля, 23:33
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На дне Финского залива нашли затонувшую советскую подлодку
фото с сайта pixabay.com.

Участники поисковой экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» обнаружили на дне Финского залива в районе острова Сескар советскую подводную лодку, которая подорвалась на мине и затонула в 1942 году. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

«Был обнаружен объект, похожий на лодку, а буквально пару часов назад закончилось погружение группы в составе пяти человек, где подтвердилось, что это подводная лодка Щ-405, которая подорвалась на мине в 1942 году», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обнаруженное судно получило достаточно сильные повреждения, в частности у нее оторвана носовая часть практически по торпедный отсек. При погружении участники экспедиции провели фото- и видеосъемку обнаруженного судна.

«Поднимать судно не планируется, как правило, совместно с Военно-морским флотом, военнослужащими Западного военного округа и духовенством мы на месте отдаем воинские почести погибшим морякам, а на корпус лодки устанавливаем табличку с именами членов экипажа. Табличку на эту лодку планируем установить летом», — уточнил Богданов.

Он также отметил, что, по его данным, на дне Финского залива сейчас остается еще девять советских подводных лодок, затонувших во время Великой Отечественной войны.

«Мы проводим экспедицию с 2005 года, за это время нам удалось самостоятельно или совместно с коллегами из Финляндии и Эстонии обнаружить 11 затонувших подводных лодок», — уточнил собеседник агентства.

В этом году участники экспедиции получили грант из фонда президента РФ на продолжение деятельности. Планируется, что к 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, участники экспедиции установят местоположение всех подводных лодок, затонувших в акватории Финского залива во время Великой Отечественной войны.

Щ-405 — советская дизельная подводная лодка, на борту судна находилось артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Судно затонуло в июне 1942 года в Финском заливе, на его борту находились 39 человек, из которых никому не удалось спасти. До настоящего времени точное местоположение погибшего корабля оставалось неизвестным.

Напомним, что 1 мая в Новосибирской области пройдет автопробег в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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