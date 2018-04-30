СК изучает детскую площадку в Кемерово после нецензурщины Варламова

Следственный комитет разбирается в инциденте, который произошел в Белогорске, Кемеровской области. Местные чиновники отчитались о строительстве детской площадки, выложив нарисованные в графическом редакторе фотографии на официальном сайте.

На снимках видно, что детская игровая площадка оборудована специальным прорезиненным покрытием, которого на самом деле на объекте нет. Качели стоят посреди щебня и строительного мусора.

После гневных постов, которые местные жители массово стали публиковать в соцсетях, историю озвучил ТОП-блогер Илья Варламов.

"Власти Тисульского района Кемеровской области применили инновационный метод создания современной и комфортной городской среды. Над ней теперь трудятся не криволапые подрядчики и не сын замглавы района с 3-го курса дорожно-строительного техникума. Городскую среду в Тисульском районе создают кудесники фотошопа! Да, на самом деле на спортплощадке в посёлке Белогорск нет никакой плитки — ни резиновой, ни даже бетонной. Тренажёры просто торчат среди грязи и камней«,- написал Варламов, используя в посте нецензурные эпитеты.

Региональный главк Следственного комитета отреагировал на инцидент.

«Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что администрация пгт. Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области незамедлительно организована доследственная проверка.

В рамках проверки будет изъята и изучена вся документация по данному факту, изучены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления», — говорится в сообщении СК.

В настоящий момент фото площадки исчезло с сайта администрации Тисульского района Кемеровской области.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в 2013 году мэр Новосибирска Владимир Городецкий ознакомился с фоторепортажем известного московского блогера Ильи Варламова о проблемах благоустройства и уборки снега в центральной части города, в котором тот назвал Новосибирск «помойкой», согласился с критикой и пообещал навести порядок.