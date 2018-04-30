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Страховщики стали меньше платить по ОСАГО

 30 апреля, 00:22
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Страховщики стали меньше платить по ОСАГО
фото с сайта pixabay.com.

Средняя выплата в ОСАГО в январе-марте 2018 года снизилась на 13% и составила 64 тыс. 225 рублей, при этом сократилась и средняя премия, ее значение составило 5769 рублей. Об этом сообщает «АВТОСТАТ», ссылаясь на предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-марта 2018 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в январе-марте 2017 года составляла 73 тыс. 556 рублей, средняя премия — 5898 рублей. В январе-марте 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 46,4 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 30% — до 33,5 млрд рублей.

Как сообщил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. В ряде регионов доля таких выплат превышает 40%.

«Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы, таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды», — сказал Юргенс.

Снижение размеров премий вызвано тем, что каждый год растет число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО (применение коэффициента «бонус-малус»), пояснил глава РСА.

Как ранее сообщал Сиб.фм, российский авторынок продолжает расти — продажи в марте нынешнего года показали рост на 13,9 % к результату годичной давности.

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