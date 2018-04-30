В Новосибирске скоро откроются две новые школы

В 2018 году двери двух образовательных учреждений Новосибирска откроются для 1 470 учеников.

Врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов проконтролировал строительство двух новых школ в Первомайском и Железнодорожном районах регионального центра. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году.

В школе на 1250 мест в микрорайоне «Весенний» Первомайского района на данный момент завершаются отделочные и строительно-монтажные работы. Общая стоимость строительства составляет 760 млн рублей. Сергей Нелюбов объяснил, что эта школа должна частично разгрузить другие образовательные учреждения микрорайона от второй смены. Он также дал поручение предусмотреть отдельный вход для учеников начальных классов и строительство подъездных путей к зданию.

В Железнодорожном районе по улице Владимировский спуск строится здание специальной, коррекционной, школы-интернат № 37 на 220 мест. Там на данный момент ведётся благоустройство территории. Стоимость общего объёма работ составляет 640 млн рублей.

«Планируется, что в эту школу переведут 195 слабослышащих и глухих детей, в том числе из районов Новосибирской области. Сейчас они обучаются в старом здании школы. Сергей Нелюбов отметил, что открытие новых школ является одной из приоритетных задач Правительства региона, средства на их строительство выделяются из федерального, областного и местного бюджетов», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, в апреле врио губернатора Новосибирской области потребовал актуализировать список нуждающихся в ремонте сельских школ.