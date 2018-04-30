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В Томске стартовали учения волонтеров «Лиза Алерт»

 30 апреля, 02:55
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В Томске стартовали учения волонтеров «Лиза Алерт»
фото с сайта pixabay.com

В течение трех дней участники будут отрабатывать навыки поиска людей в лесу, осваивать ориентирование на местности, правила коммуникации и прочесывание леса.

Около 200 волонтеров поисково-спасательного движения из семи регионов собрались на Большие сибирские учения «Лиза Алерт», которые стартовали в воскресенье близ деревни Головино под Томском, сообщила ТАСС 29 апреля 2018 года координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Москва» Екатерина Гогина.

«Мы всегда стараемся привезти интересный формат учений. Ранее это были соревнования, учебные игровые поиски. В этот раз мы решили провести квест, но по сценарию, так как обычные поиски, это то, с чем отряд работает каждый день. <...> Мы ожидаем, что хотя бы половина команд справится с нашим квестом, ведь он будет непростым», — отметила Гогина, добавив, что учения проходят при поддержке регионального управления МЧС России и томского отделения «Российского Союза Спасателей».

В течение трех дней участники будут, в частности, отрабатывать навыки поиска людей в лесу, осваивать ориентирование на местности, правила коммуникации и прочесывание леса, а также оказание первой медицинской помощи.

Сотрудники МЧС предоставили палатки, электрогенераторы и даже пожарные автомобили. Для всех желающих спасатели организовали доставку из города до места, где проходят учения. Масштабные учения привлекли волонтеров из Новосибирска, Омска, Кемерова, Барнаула, Красноярска, Новокузнецка, Иркутска, Улан-Удэ, а также из Москвы.

Первые поисковые отряды «Лиза Алерт» появились в 2010 году, и с тех пор подразделения открылись более чем в 40 регионах России. За это время при участии добровольцев отряда были спасены более 20 тыс. человек. Ранее Большие сибирские учения дважды проводились в Новосибирске и по одному разу в Кемерове и Новокузнецке.

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