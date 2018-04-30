Власти НСО попробуют научить бизнесу 250 человек за полмиллиона рублей

Агентство поддержки молодежных инициатив определило подрядчика для проведения мероприятий проекта «Ты предприниматель» Им стала единственный участник электронного аукциона новосибирский бизнес-тренер, коуч и директор бизнес-школы SREDA Елена Глуздакова.

Как следует из документов закупки, исполнитель государственного контракта должен «организовать обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (для начинающих предпринимателей)».

Подрядчик должен разместить информацию о программе «Ты предприниматель» в пабликах «ВКонтакте» (1 пост в неделю в 10 группах, посвященных молодежному предпринимательству, с численностью не менее трех тысяч человек); обеспечить веерную рассылку по базе данных потенциальных участников и организовать работу единой «горячей» телефонной линии; организовать регистрацию участников на сайте заказчика.

В рамках программы необходимо провести пять семинаров и тренингов, а так же мастер-классы. Организатор должен отобрать и предоставить на утверждение заказчику кандидатуры тренеров, а после сформировать преподавательскую команду из семи специалистов.

По итогам мероприятий, в том числе, нужно подготовить 300 фото и смонтировать видеоролик. «Общий посыл фото и видео позитивный, увлеченные мероприятием участники. Видеосъёмка: отражены различные этапы мероприятия, комментарии представителей заказчика», — говорится в описании предмета закупки.

По условиям закупки, контракт должен быть выполнен до 30 ноября 2018 года.

Напомним, что, предприниматели НСО могут получить льготный кредит по госпрограмме; в начале марта Минэкономразвития определило список банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5 %, а также денежные лимиты.