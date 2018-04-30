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Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске

 30 апреля, 08:54
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Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске
иллюстративное фото с сайта pixabay.com.

Механики-водители 41 общевойсковой армии Центрального военного округа показали мастерство управления многотонной техникой на репетиции к параду, посвященного 73 годовщине Дня Победы в Новосибирске. Подготовка прошла на базе военного аэродрома «Толмачево», сообщает Минобороны РФ.

Тренировка военнослужащих, участвующих в едином парадном строю механизированной колонны, подходит к завещающему этапу. Для участия в параде были отобраны лучшие водители и механики 41 общевойсковой армии ЦВО.

Перед военнослужащими стоит сложная задача — необходимо выдерживать установленные скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать движение парадной коробки. Особое внимание на тренировке уделяли управлению крупногабаритной военной техникой, которая должна двигаться синхронно, в едином выверенном строю.

В этом году механизированная колонна военной техники на параде будет представлена комплексами С-400, стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82А, 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другой техникой. В первые в параде победы примут участие самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК».

Как сообщал Сиб.фм, в Новосибирске на покраску военной техники, задействованной в военном параде, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, потратили более одной тонны краски.

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