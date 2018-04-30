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Жители Новосибирска проверят знания в географии на глобальной контрольной

 30 апреля, 11:00
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Жители Новосибирска проверят знания в географии на глобальной контрольной
фото с сайта pixabay.com

«Контурная карта» пройдёт в Новосибирске уже в четвёртый раз — участникам придётся вспомнить не просто уроки географии, но и свой личный опыт и национальные традиции.

1 мая в НГУ (улица Пирогова, 1, новый корпус, аудитория № 3107) и СГУГиТ (улица Плахотного, 10) в 14:00 жители Новосибирска смогут написать глобальную контрольную по географии «Контурная карта». Мероприятие пройдёт уже в четвёртый раз, в 2018 году организаторы немного упростили задачи и приблизили их к обыденной жизни.

«Тема контрольной „География вокруг“ позволит каждому вспомнить личный опыт, интересные факты, культурные явления, национальные традиции. Будут и так называемые задания со звёздочкой для географов, чтобы акция была увлекательной для всех», — сообщила пресс-служба НГУ.

Контрольная состоит из 20 вопросов. За 40 минут участникам нужно будет не просто ответить, а нанести всё ещё и на контурную карту. Также всем, кто придёт писать контрольную обещают приятные сувениры от организаторов — геологов и геофизиков НГУ.

«Контурная карта» станет завершающим мероприятием международного молодёжного студенческого форума Интернеделя НГУ. В этот же день перед зданием университета состоится гала-концерт «Маёвка».

«За три года в проекте приняли участие более 850 любителей географии в возрасте от 10 до 80 лет. Рекордсменом стал Станислав Иванов, который написал все работы на „отлично“», — отметила пресс-служба университета.

Напомним, в апреле в НГУ головой помощник Алиса читала «Тотальный диктант».

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