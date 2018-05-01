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Главный спасатель страны посетил Новосибирскую область

 1 мая, 13:01
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Главный спасатель страны посетил Новосибирскую область
фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Новосибирской области

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Новосибирскую область — в столице региона он провёл совещание по безопасности во время паводка и весеннего пожароопасного периода.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МЧС, Владимир Пучков во время поездки по СФО собрал в Новосибирске заседание группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На совещании присутствовал врио губернатора Андрей Травников.

По словам врио главы региона, в Новосибирской области сейчас наибольшую опасность представляют палы сухой травы.

«Зафиксировано несколько лесных пожаров, все они были ликвидированы в течение первых суток, но ситуация с палами сухой травы достаточно серьёзная. Мы не допустили возгорания жилых зданий, перехода огня на населённые пункты, но, тем не менее, количество возгораний очень большое — на данный момент, по данным космического мониторинга, 33 термоточки на территории области. Ситуация тяжёлая, я бы попросил всех жителей садоводческих товариществ, жителей сельских населённых пунктов обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности», — сказал Андрей Травников.

28 апреля на всей территории региона был введён особый противопожарный режим. В области работает сейчас примерно две тысячи специальных мобильных групп, которые патрулируют территорию. За ситуацией спасатели следят также с помощью 16 беспилотников.

Министр МЧС призвал жителей области быть предельно осторожными и аккуратными в обращении с огнём.

«Впереди длительные майские праздники, поэтому органы управления и силы МЧС России работают в повышенном режиме готовности. Хотел бы обратиться ко всем жителям области с тем, чтобы неукоснительно выполнялись все требования и правила в условиях особого противопожарного режима, чтобы в эти праздничные дни уделили повышенное внимание детям, людям пожилого возраста и были просто аккуратны в повседневных делах», — заявил Владимир Пучков.

Что же касается паводка, то разлива рек в области не произошло — вовремя выполненные ледорезные и ледовзрывные работы предупредили заторы. В 2018 году было проведено 24 взрыва и распилено примерно четыре километра льда.

«Для предотвращения природных угроз в Новосибирской области сделано многое. Тем не менее, исключать какие-либо происшествия нельзя. Работа всех подразделений, отвечающих за безопасность людей, должна быть скоординированной и эффективной. Необходимо держать на контроле вопросы своевременного реагирования, проводить превентивные мероприятия, в том числе осуществлять оповещение людей в случае необходимости эвакуации населения. Особое внимание прошу уделить своевременному доведению гидрологического прогноза и прогноза по метеообстановке с необходимыми рекомендациями до глав муниципальных образований области», — подчеркнул в конце совещания глава МЧС России Владимир Пучков.

Напомним, в апреле министр МЧС перевёл подчиненных в режим повышенной готовности до 10 мая.

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