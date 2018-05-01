«Калинов Мост» попросил у поклонников миллион рублей

Основанная в Новосибирске легендарная группа выпустит посвященную Забайкалью пластинку — альбом запишут в Москве.

Лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин на официальном сайте коллектива рассказал о подготовке к записи нового альбома — он будет посвящён Забайкальскому краю, откуда музыкант родом. Альбом будет называться «Даурия».



«Почему именно „Даурия“? Это старинное название Забайкалья — моего родного края. Края, который я безмерно люблю и в который стремлюсь всей душой. Здесь я рос, ходил в школу, играл в футбол, взрослел. Новый альбом станет забайкальским песенным циклом и, если хотите, моей данью родному краю», — написал музыкант.



Дмитрий Ревякин также рассказал об участии в работе над пластинкой фольклорного коллектива из Читы и опроверг слухи о том, что альбом будет записан в Новосибирске.



«Мы уже определились с формой альбома, с его музыкой. У нас есть друзья — знаменитый хор „Читинская слобода“. Это независимый коллектив, который поет традиционные песни — от казачьих и старообрядческих до совсем современных. Четыре трека из будущей пластинки мы запишем именно с „Читинской Слободой“. Также вы, наверное, обратили внимание на то, что в последнее время в моей поэзии присутствуют гневные гражданские ноты. На „Даурии“ вы их тоже услышите, но я не буду делать на этом упор: всё-таки альбом больше посвящен самому краю и живущим в нем людям. Ну и, конечно, запишем мы все это в „SNC records“ — легендарной студии Стаса Намина, где в девяностых годах появились и „Выворотень“, и „Узарень“, и „Ливень“, и „Пояс Ульчи“ — в общем, вся классика группы», — заявил Дмитрий Ревякин.



По словам музыканта, уже объявлен сбор денег на запись альбома на одной из краундафтинговых платформ. Перечислив определённую сумму, любители музыки «Калинова Моста» могут получить подарок от группы. Самый дорогой лот стоит 50 тысяч рублей — это «вечный» билет на все концерты коллектива.



Всего «Калинов Мост» планирует собрать 1,1 миллиона рублей. На момент написания этой новости поклонники перечислили музыкантам 218,3 тысячи рублей. Сбор продлится до 1 июля 2018 года.



Напомним, в апреле коллектив Новосибирского музыкального театра привёз из Москвы две «Золотые маски».