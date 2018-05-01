Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с Даниилом Романцевым

Центральный нападающий Даниил Романцев проведёт в Новосибирске два ближайших сезона — до этого он выступал за Новокузнецк.

В пресс-службе хоккейной «Сибири» Сиб.фм рассказали, что накануне был подписан двухлетний контракт с центрфорвардом Даниилом Романцевым. Хоккеист родился в 1993 году, он воспитанник ярославского «Локомотива», в составе которого впервые и вышел на лёд. В Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 118 матчей, забросив четыре шайбы и сделав восемь голевых передач.



Предыдущий сезон Даниил Романцев провёл в новокузнецком «Металлурге» — он стал шестым бомбардиром Высшей хоккейной лиги: в его активе 14 шайб и 27 результативных передач. Кроме того, он выступал за «Югру», «Нефтехимик» и «Амур».



Напомним, в апреле «Сибирь» продлила контракт с нападающим Евгением Бодровым.

