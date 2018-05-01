2 балла
+10 °C
Курс ЦБ:
62
75,21

Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с Даниилом Романцевым

 1 мая, 15:17
были упомянуты
подходящие темы
Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с Даниилом Романцевым
фото с официального сайта хк «сибирь»

Центральный нападающий Даниил Романцев проведёт в Новосибирске два ближайших сезона — до этого он выступал за Новокузнецк.

В пресс-службе хоккейной «Сибири» Сиб.фм рассказали, что накануне был подписан двухлетний контракт с центрфорвардом Даниилом Романцевым. Хоккеист родился в 1993 году, он воспитанник ярославского «Локомотива», в составе которого впервые и вышел на лёд. В Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 118 матчей, забросив четыре шайбы и сделав восемь голевых передач.

Предыдущий сезон Даниил Романцев провёл в новокузнецком «Металлурге» — он стал шестым бомбардиром Высшей хоккейной лиги: в его активе 14 шайб и 27 результативных передач. Кроме того, он выступал за «Югру», «Нефтехимик» и «Амур».

Напомним, в апреле «Сибирь» продлила контракт с нападающим Евгением Бодровым.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 апреля, 11:24 • интервью

Спорту нужны частные деньги

Депутат горсовета Александр Тарасов рассказал Сиб.фм, почему новосибирскому спорту жизненно необходим частный капитал
 27 апреля, 14:29 • интервью

Спортзал в каждый двор

Депутат Горсовета Александр Бестужев рассказал о своей спортивной карьере, о том, как в областном центре популяризируют занятия физкультурой и о том, как изменились наказы избирателей
 25 апреля, 15:04 • статья

Успех на правом берегу

В Новосибирске открылся новый филиал «Успеха» на Красном проспекте
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.