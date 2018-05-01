«Монстрация» в Новосибирске прошла без задержаний и с Лениным

В Новосибирске прошла очередная, 15-я по счёту «Монстрация» — её участники слегка покритиковали власти, но полиция никого задерживать не стала.

Накануне шествия Артём Лоскутов рассказал Сиб.фм, что главный лозунг «Монстрации» придумывается буквально перед шествием, «на злобу дня». Собравшиеся 1 мая возле Дома Офицеров монстранты в 13 часов развернули полотнище с двумя снежинками по краям и словосочетанием — «Севернее Кореи».





Сотрудников полиции заинтересовали молодые люди с плакатами, в такой или иной мере затрагивающей имена людей, представляющих городскую власть. «Ямы по Локоть», «Толя, не пыли», «Мужичок с локоток и Анна на шее», гласили плакаты участников.





Среди участников шествия были замечены известный новосибирский художник Константин Скотников и бывший пресс-секретарь Владимира Городецкого Тимур Ханов.





Артём Лоскутов и какая-то недовольная девушка подсчитывают участников «Монстрации 2018» — по оценке фотокорреспондента Сиб.фм, их было не более тысячи человек. Это явно меньше, чем в предыдущие несколько лет.





У главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой и организатора шествия Артёма Лоскутова прекрасное настроение — шествие согласовано, ОМОНа нет!





На «Монстрации» снова появился художник из США Марк Савиано в имидже В.И. Ленина — в 2017 году он сделал на ноге татуировку с главным новосибирским памятником вождю, а сегодня что-то фотографировал.





Среди участников «Монстрации» замечены представители независимой музыки Новосибирска.





Желающим сделать удачный кадр фотографам что только не приходилось делать.





В итоге «Монстрация» закончилась на площади Ленина — 3 мая в «Подземке» откроется выставка плакатов шествия 2018 года. Нынешние лозунги, как и всегда, смешались в кашу. Зато кто-то на час почувствовал себя креативным, кто-то отчитается перед начальством о выполненном задании, а кому-то придётся как обычно убирать улицу.