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Новосибирцев зовут на эстафету Покрышкина

 1 мая, 11:07
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Новосибирцев зовут на эстафету Покрышкина
фото с сайта pixabay.com.

Мэрия областного центра объявила о регистрации участников 72-йгородской легкоатлетической эстафете памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. Заседание судейской коллегии и регистрация команд состоится 3 мая в 12.00 в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (Красный проспект, 167).

Представители команд получат стартовые номера и пройдут инструктаж по проведению эстафеты. Главный судья Сергей Седов ответит на интересующие вопросы.

Приём заявок будет осуществляться по группам, начиная с 12.00.

Городская эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина, посвященная 73-йгодовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будет проходить 9 мая в Новосибирске уже в 72-й раз — с 13.30 до 17.30 на Красном проспекте от ул. Депутатской до ул. Сибревкома.

Мероприятие откроется парадом участников, после этого — чествование ветеранов спорта, возложение цветов к бюсту А. И. Покрышкина.

В церемонии открытия примут участие ветераны спорта, войны, труда, представители мэрии и областной администрации, новосибирские спортсмены.

Всего планируется семь стартов в 10 специализированных группах. По итогам забегов определятся победители в каждой группе, в том числе и в общекомандном зачете среди районов города.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, непосредственное проведение эстафеты возложено на МАУ «Стадион» и главную судейскую коллегию.

Напомним, что ряд депутатов горсовета настаивают на том, что спортивные объекты должны появиться в каждом дворе Новосибирска.

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