Под завалами в шахте в Тыве остается один человек

Следственный комитет Республики Тыва 30 апреля сообщил о чрезвычайном происшествии на шахте «УК Межегейуголь» в Тандинском районе. Под обвалом породы находится один горняк.

По данным ведомства, около 10 часов 30 апреля на участке произошел сбой работы горного комбайна, после чего работники покинули место работы. Из объяснений очевидцев следует, что во время осмотра комбайна начальником участка, произошло обрушение. Отряд спасателей в настоящее время пытается вызволить пострадавшего горняка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Напомним, что в декабре 2017 года горноспасатели вызволяли из-под земли около сотни горняков в Кемеровской области.