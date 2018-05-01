2 балла
+12 °C
Курс ЦБ:
62,56
73,11

Под завалами в шахте в Тыве остается один человек

 1 мая, 00:19
подходящие темы
Под завалами в шахте в Тыве остается один человек
фото с сайта pixabay.com.

Следственный комитет Республики Тыва 30 апреля сообщил о чрезвычайном происшествии на шахте «УК Межегейуголь» в Тандинском районе. Под обвалом породы находится один горняк.

По данным ведомства, около 10 часов 30 апреля на участке произошел сбой работы горного комбайна, после чего работники покинули место работы. Из объяснений очевидцев следует, что во время осмотра комбайна начальником участка, произошло обрушение. Отряд спасателей в настоящее время пытается вызволить пострадавшего горняка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Напомним, что в декабре 2017 года горноспасатели вызволяли из-под земли около сотни горняков в Кемеровской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Занимательная судебная арифметика

 1.12.2017, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 17.11.2017, 11:26 • репортаж

220 миллионов тонн угля

Репортаж с кузбасского разреза «Черниговский» — на сколько лет хватит запасов угля и как устроена автоматизированная система управления горно-транспортным оборудованием.

Кто над шахтами хозяин?

 1.11.2017, 15:00 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 19 июля, 08:42 • новость

Тело жительницы Барнаула нашли в квартире спустя десять лет после смерти

Благодаря ремонту жители одного из домов на улице Чкалова в Барнауле обнаружили труп соседки, которую не видели десять лет.
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 20 июля, 13:56 • новость

Обычный сельский фельдшер полчаса в одиночку боролся за жизнь пострадавшего

В Челябинской области по непонятным причинам юного сельского фельдшера отправили на страшную аварию, где ему пришлось героически сражаться за жизнь пострадавшего — данная история вызвала большой общественный резонанс.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 22 июля, 09:14 • новость

Хулиганства медведя на парковке в красноярских «Столбах» попали на камеру

Камеры видеонаблюдения, установленные на парковке в красноярском заповеднике «Столбы», запечатлели шалости медведя.