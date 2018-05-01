Порошенко заявил о начале военной операции на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.

«Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности», — приводит цитату Порошенко ТАСС.

Украинские подразделения 29 апреля 16 раз открывали огонь по прилегающим к линии соприкосновения районам провозглашенной Донецкой народной республики, выпустив более 430 различных боеприпасов.

Об этом ТАСС сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Напомним, что жители Сибири собирали помощь детям Донбасса.