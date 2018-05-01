Прокуратура НСО: около 2 тысяч объектов потенциально пожароопасны

Прокуратура Новосибирской области опубликовала результаты массовых проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей. Результаты проверок, которые начались после поджара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» опубликованы на официальном сайте ведомства.

Как следует из сообщения ведомства, контрольные мероприятия выявили 1710 случаев нарушения законодательства о пожарной безопасности. Прокуроры внесли 190 представлений, возбуждено 250 дел об административных правонарушениях. Пять исков о запрете торговли до устранения нарушений направленны в суд.

Прокуратура констатирует, что самые распространенные нарушения — это захламления эвакуационных путей и техпомещений. Пожарные выходы из помещений часто невозможно открыть без ключа. Помещения перестраиваются без соответствующих проектов, говорится в сообщении ведомства.

В двух торговых центрах прокуроры обнаружили неисправную систему пожарной сигнализации, еще в семи она попросту отсутствовала.



В ведомстве обещают, что проверки соблюдения правил пожарной безопасности продолжатся.

Напомним, что тотальные проверки мест массового пребывания людей в регионе начались 30 марта 2018 года.